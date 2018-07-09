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09 Temmuz 2018 15:08

Müzik Okulu ilk dersine başladı

Safranbolu Belediyesine bağlı Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi (SAKEM) bünyesinde açılan Müzik Okulu ilk dersine başladı.

Müzik Okulu ilk dersine başladı

09 Temmuz 2018 15:08


Çocukların sanatsal becerilerini arttırmak ve kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak için Perşembe Pazarı Belediye Nikah Salonu’nun alt katında açılan Müzik Okulu’nun ilk dersi gitar oldu.


Toplumda eğitimli ve bilinçli bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlamak amacı ile SAKEM’de yüzlerce kursun açıldığını, özellikle çocukların sanatsal becerilerinin geliştirilmesine destek olmak için yeni uygulamalar başlattıklarının ifade eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Çocuklarımızın birçok alanda geliştirmeye gayret gösteriyoruz, istiyoruz ki müziğe veya başka alanlara ilgi duyan çocuklarımız hiçbir şeyden eksik kalmasınlar. SAKEM’de müzik alanlarında zaten eğitim veriyorduk fakat bunu bir yerde toplayarak çocuklarımızın daha verimli eğitim almalarını sağlamaya çalışacağız. Müzik Okulumuz tüm Safranbolu’ya ve çocuklarımıza hayırlı olsun.” dedi.


Eğitimin yaşam boyu devam ettiği algısını güçlendirerek katılımı artırmak, eğitime yatırım yaparak bireyi üretken kılmak amacıyla SAKEM’de kurs eğitimleri devam ediyor.




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