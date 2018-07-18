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18 Temmuz 2018 15:09

MYO Müdürü Karacan, "Okulumuz her donanımı ile öğrencilerini bekliyor"

Yenice Fakülte Yüksekokul Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mücahit Toprak ve Yenice Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cevdet Abaoğlu, Karabük Üniversitesi Yenice Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.

MYO Müdürü Karacan,

18 Temmuz 2018 15:09

Dr. İsmail Karacan’ı makamında ziyaret etti. Karacan ise okulun durumu hakkında bilgiler aktardı.


Karacan, ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirirken yeni açılacak bölümler hakkında da bilgiler verdi. Karacan, 2 yeni bölüm ile toplam 3 bölüme ulaşacaklarını söyledi ve “Açılacak bölümlerin hocaları göreve başladı. İdari kadromuz hazır. Okulumuz her donanımı ile öğrencilerini bekliyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde okulumuzun internet sayfasını da zenginleştireceğiz. Yeniceliler açılacak bölümlere sahip çıkmalı. Yeterli başvuru sayısına ulaşmamız gerekiyor" dedi.


Toprak ve Abaoğlu da Yenice Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmail Karacan’a, her alanda destek olacaklarının sözünü verdiler ve başarılar dilediler.




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