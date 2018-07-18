Dr. İsmail Karacan’ı makamında ziyaret etti. Karacan ise okulun durumu hakkında bilgiler aktardı.

Karacan, ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirirken yeni açılacak bölümler hakkında da bilgiler verdi. Karacan, 2 yeni bölüm ile toplam 3 bölüme ulaşacaklarını söyledi ve “Açılacak bölümlerin hocaları göreve başladı. İdari kadromuz hazır. Okulumuz her donanımı ile öğrencilerini bekliyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde okulumuzun internet sayfasını da zenginleştireceğiz. Yeniceliler açılacak bölümlere sahip çıkmalı. Yeterli başvuru sayısına ulaşmamız gerekiyor" dedi.

Toprak ve Abaoğlu da Yenice Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmail Karacan’a, her alanda destek olacaklarının sözünü verdiler ve başarılar dilediler.