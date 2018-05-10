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10 Mayıs 2018 17:08

Namal, Engelliler Haftası’nı kutladı

AK Parti Karabük Milletvekili Aday Adayı Sedat Namal, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Namal, Engelliler Haftası’nı kutladı

10 Mayıs 2018 17:08


Engellilerin toplumun ayrılmaz birer parçası olduğunu ifade eden AK Parti Karabük Milletvekili Aday Adayı Sedat Namal, "Engelli vatandaşlarımızın ortaya koyduğu başarılar hiç de azımsanacak gibi değildir. Toplumumuzda bilinç düzeyi arttıkça, engelli bireylerin hayatın içindeki başarılarını görme biçimi de insana verilen en önemli göstergedir. Tüm engellere rağmen, engelli vatandaşlarımıza fırsat verildiğinde ne gibi büyük başarılara imza atabildikleri örnekleriyle ortadadır. Bu durum asıl engelin yalnızca zihinlerde olduğunun açık bir göstergesidir. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nı kutluyorum" ifadelerine yer verdi.




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