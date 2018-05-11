Namal’dan Anneler Günü Mesajı

dönem AK Parti Milletvekili aday adayı iş adamı Sedat Namal Anneler Günü mesajı yayımladı.

Namal, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgi, saygı, merhamet, sabır ve fedakarlık gibi yüce hasletlerin sembolü olan annelerimiz, şefkat dolu yürekleriyle, sağlıklı, huzurlu ve barış dolu bir toplum yaşantısının tesis edilmesinde de önemli rol oynamaktadır. Annelik, sadece, bir çocuğu dünyaya getirmekten ibaret değildir. Anne, insanın duygularını, düşüncelerini, karakterini şekillendiren en önemli rol modeldir. Anne koruyan, kollayan, kol kanat geren, evladının geleceği için kendini arka plana iten kişidir. Bizler annelerimize layık olduğumuz müddetçe, onları her zaman baş tacı yaptığımız, onların gönüllerini hoş tuttuğumuz sürece iyi bir insan, iyi bir toplum, iyi bir devlet olduğumuzu gösteririz.

Hayatının her anında anne özlemi çeken biri olarak bu ülkenin her bir annesini kendi annem gibi görüyorum. Ömürlerini ailelerine vakfeden, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin, Anneler Günü’nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum."