Nihat Hatipoğlu Safranbolulularla buluştu

Dr. Nihat Hatipoğlu’nun konferansına vatandaşlar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Safranbolu Belediyesi tarafından KBÜ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Konferans Salonu’nda “El-Metin (S.A.V)” konferansı düzenlendi. Konferansa vatandaşlar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı konferansta, uzun saç bırakan ve küpe takan gençlere kızanlara nasihat vererek, “Bazen soruyorlar ’Hocam gençlerin saçı uzun.’ Bırakın uzun olsun, ’Hocam gencin kulağında küpe var.’ Karışmayın, biz bu genci İslam’da tutalım, biz onu bırakmayalım. ’Çenesinde sakal var.’ diye kızarsan, ’kulağında küpe var.’ diye kızarsan ’saçı uzun tuttu.’ diye, ’buna haram, buna haram.’ dersen ne yapacak o çocuk, kime gidecek? Öyle yapmamak lazım, bu üslup peygamber üslubu değil” dedi.

"Peygamber’den önce gelen bütün peygamberler ya bir aşirete inmiş ya bir kasabaya ya da bir kavme inmiş ve köken itibariyle de o kavimlerdendir" diyen Hatipoğlu, “Hz. Musa ve Hz. İsa da dahil olmak üzere. Hz. İsa bir İsraillioğlu peygamberidir, Hz. Musa’dan sonra gelen. Ama Hz. Muhammed bu yazgıyı bozandır. Onun davası bütün insanlığa. Onun için Kur’an’ın hiçbir ayetinde ’Ey Araplar’ diye bir ayet bulamazsınız, ’Ey insanlar’ ve ’Ey mümin’ Bir insanlığın tümüne hitaptır, iki müminlere hitaptır, iman edenlere" diye konuştu.

“İslam’dan yeni bir din çıkarmaya çalışıyorlar”

Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed’in davetinin yeni yeni keşfedildiğini de aktaran Nihat Hatipoğlu, "Peygamberimiz hakkında çok kitap yazdı batılılar. Tamamen iki yüzlü, ön yargılı, İslam korkusunun hakim olduğu, Avrupa’daki bütün üniversitelerde belli başlı İslam bölümleri var. Orada rahipler yetişir ve o rahipler Müslümanların, İslam’ın aleyhinde makaleler yazarlar, yeni bir din oluşturmaya çalışırlar, İslam’dan yeni bir din çıkarmaya çalışırlar. Bizim ülkemizdeki bazı ilahiyatçılar da onların kontrolüne girerler. Geçenlerde yeni türedi tipler çıktı. Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması vardı. Çok önemliydi bizim için. ’Yeni türedi tipler çıktı, bunlar Peygamber’in sünnetini inkar ediyorlar, hadislerini ve bunlar neslimizi bozuyorlar.’ diye tarihi bir uyarıda bulundu. Bizime yıllardır söylediğimiz. Bizim iki ölçümüz var Kur’an ve Hz. Muhammed. Bu ikiden ayrılmayız" ifadelerini kullandı.

Saçı uzun olan ve küpe olan gençlere kızanlara nasihat

Hz. Muhammed’i en iyi tanıyanın damadı Hz. Ali olduğunu ifade eden Hatipoğlu, Hz. Ali’nin Hz. Muhammed’i çocuklarına anlattığını, boyunun ne çok uzun ne de çok kısa olduğunu, saçını uzun tuttuğunu, Umre’deyken kestiğini, bazen saçının kulak memesine kadar değdiğini anlattığını kaydederek, şunları söyledi:

"Bazen soruyorlar ’Hocam gençlerin saçı uzun.’ Bırakın uzun olsun, ’Hocam gencin kulağında küpe var.’ Karışmayın, biz bu genci İslam’da tutalım, biz onu bırakmayalım. ’Çenesinde sakal var.’ diye kızarsan, ’kulağında küpe var.’ diye kızarsan ’saçı uzun tuttu.’ diye, ’buna haram, buna haram.’ dersen ne yapacak o çocuk, kime gidecek? Öyle yapmamak lazım, bu üslup peygamber üslubu değil. Elinden tut, başka bir yere meyil etmesin, yanlışını yavaş yavaş düzeltirsin, merhamet ederek, iterek, kovarak değil. O üslubun yeri yok. Biz o üslubu kaldıracağız."

Hatipoğlu’nun konferans verdiği sırada sahneden bir kedinin sessizce duvarın dibinden gitmesi ise dikkat çekti.

Yaklaşık bir buçuk saat süren programın sonunda ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’na Safranbolu Belediye Başkanı ve Kaymakamı Fatih Ürkemezer tarafından Safranbolu maket evi hediye etti. Hatipoğlu, programa katılanlara karanfil dağıtarak onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.