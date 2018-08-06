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06 Ağustos 2018 14:12

Nitelikli iş gücü oluşturmak için MEGİP protokolü imzalandı

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve İŞ-KUR arasında nitelikli iş gücü oluşturmak amacıyla Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği protokolü imzalandı.

Nitelikli iş gücü oluşturmak için MEGİP protokolü imzalandı

06 Ağustos 2018 14:12


İşsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması ve özellikle imalat sektörünün ara eleman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Karabük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet MESCİER ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Coşkun Güven arasında MEGİP protokolü imzalandı.


İşbirliği Protokolü imza programında konu ile ilgili bilgi veren Karabük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mesicer, iş gücü piyasası üzerindeki etkisini her geçen gün artıran İŞ-KUR ile yapılan protokolle iş yerlerinin nitelikli eleman yetiştirmesine yönelik programları ortak yürüteceklerini, Kamu Sanayi işbirliği çalışmalarının önümüzdeki süreçte de devam edeceğini vurguladı.


Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Coşkun Güven de ‘Geçerli Bir Meslek, Güvenli Bir Gelecek’ sloganı ile protokol kapsamında, işsizlere yönelik hem mesleki eğitim ve beceri geliştirme çalışmalarının yapılacağını, hem de işverenlerimizin teşvik ve desteklerden yararlandırılmalarına yönelik bilgi paylaşımlarının yapılacağını, istihdamın artırılmasına yönelik aktif iş gücü eğitim programlarının da sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.


İşbirliği protokolü kapsamında, işverenler katılımcılara teorik ve pratik eğitimler verecek, kişilerin daha kolay iş bulmalarına yardımcı olunacak ve işverenlerin de istedikleri ara eleman ihtiyaçları karşılanacağı ifade edildi.




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