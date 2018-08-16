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16 Ağustos 2018 10:51

Nitelikli işgücü oluşturmak amacıyla İşbaşı Eğitim protokolü imzalandı

İhlas Haber Ajansı (İHA) Karabük Bölge Müdürlüğü ve İŞ-KUR arasında nitelikli iş gücü oluşturmak amacıyla İşbaşı Eğitim protokolü imzalandı.

Nitelikli işgücü oluşturmak amacıyla İşbaşı Eğitim protokolü imzalandı

16 Ağustos 2018 10:51


İstihdamın arttırılması ve Basın İş Kol’unda nitelikli iş gücü oluşturmak amacıyla Karabük Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) İl Müdür Coşkun Güven ile İHA Karabük Bölge Müdürü Yasin Erdem arasında İşbaşı Eğitim protokolü imzalandı. İş gücü eğitim programları kapsamında ilave bir istihdam sağlayan İHA Bölge Müdürü Yasin Erdem’e teşekkür eden Güven, “Ziyaretimizde ayrıca istihdamın artırılmasına yönelik imalat ve bilişim sektöründe 6 ay, diğer sektörlerde 3 ay süre ile uyguladığımız İşbaşı Eğitim Programlarımız ile İlave İstihdam Teşvikleri ,yerel ve ulusal iş gücü piyasaları hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Her gün yeni bir istihdam sloganı ile çalışmalarımız devam ediyor” dedi.




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