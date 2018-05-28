Niyazi Güneş’ten Yenice ‘de esnaf ziyareti

AK Parti Karabük Milletvekili adayları 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri nedeniyle yapılan aday tanıtım programının ardından belirlenen ayrı ayrı bölgelerde seçim çalışmaları yapıyor. Milletvekili adayı Niyazi Güneş, Yenice’ye gelerek ilk olarak AK Parti Yenice İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Güneş daha sonra Yenice esnafını ziyaret ederek hem kendini tanıttı hem de destek istedi. Milletvekili adayı Güneş, esnaflarla sohbet ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

AK Parti Karabük Milletvekili adayı Niyazi Güneş’e Yenice esnaf ziyaretinde AK Parti Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.