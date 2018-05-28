Diğer
Kategoriler
28 Mayıs 2018 16:16

Niyazi Güneş’ten Yenice ‘de esnaf ziyareti

AK Parti Karabük Milletvekili adayı Niyazi Güneş, seçim çalışmalarını Yenice’de esnaf ziyareti yaparak sürdürdü.

Niyazi Güneş’ten Yenice ‘de esnaf ziyareti

28 Mayıs 2018 16:16


AK Parti Karabük Milletvekili adayları 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri nedeniyle yapılan aday tanıtım programının ardından belirlenen ayrı ayrı bölgelerde seçim çalışmaları yapıyor. Milletvekili adayı Niyazi Güneş, Yenice’ye gelerek ilk olarak AK Parti Yenice İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Güneş daha sonra Yenice esnafını ziyaret ederek hem kendini tanıttı hem de destek istedi. Milletvekili adayı Güneş, esnaflarla sohbet ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.


AK Parti Karabük Milletvekili adayı Niyazi Güneş’e Yenice esnaf ziyaretinde AK Parti Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç