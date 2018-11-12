Nurettin Tümen, “Terör örgütlerinin finans kaynakları sigara kaçakçılığıdır”

Meclis genel kuruluna sevk edilen tasarıdan kapalı dolap maddesinin çıkarıldığını belirten Tümen, kapalı dolabın tasarıdan çıkarılmasına sevindiklerini ve aynı kararın kara paket uygulaması içinde beklediklerini söyledi.

“Terör örgütlerinin finans kaynakları sigara kaçakçılığıdır”

Tümen kara paket uygulamasının kaçakçılığı artıracak bir uygulama olduğunu ve bu uygulama ile kaçakçılığın tekrar faaliyete geçeceğini ifade ederek, “Vatandaş, üzerinde herhangi bir marka olmayan ve hepsi birbirine benzeyen sigara paketleri nedeniyle kötü niyetli satıcılar tarafından kolayca kandırılabilecek, sigaranın kaçak olup olmadığını anlayamayacak bile. Peki, bu işten kim karlı çıkacak? Herkes biliyor bunu. Bilindiği üzere ülkemizde sigara kaçakçılığından terör örgütleri beslenmektedir. Terör örgütlerinin başlıca finans kaynaklarından biride sigara kaçakçılığı” diye konuştu.

Hükumetin son yıllarda yaptığı çalışmalarla sigara kaçakçılığı oranlarının yüzde 8‘lere kadar düştüğünü kaydeden Tümen, “Ekim 2011 de resmi olarak kamuoyuna duyurulan ‘Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı' ile bu konuda ayakta alkışlanacak bir başarı elde edildi. Ancak gelinen noktada bu başarıya geriye götürecek bazı düzenlemelerin gündemimize gelmesini istemiyoruz. Biz hükumetimizde kaçakçılığı artıracak değil azaltacak tedbirler alması bekliyoruz. Bizim Karabüklüler ve Esnaflar olarak devletimizden beklediğimiz budur” dedi.

Nurettin Tümen, son yıllarda çeşitli dernek, cemaat, vakıflar tarafından yöresel yiyecekler adı altında faaliyet gösteren firmalar tarafından açılan ve açılacak olan standların ve kermeslerin, amacının dışına çıkarak hayırdan çok ticari amaçlı yapılmasının, esnafı zor durumda bıraktığını bildirdi.

“Haksız rekabet devam etmektedir”

Kermeslerin ve standların sağlık, hijyen ve fiyat politikası olmadığı için hem esnafa hem de halka zarar verdiğini dile getiren Tümen, şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıllarda da yaşanan kermes adı altındaki haksız rekabete bir çözüm getirilmediği gibi bir biri arkasına kermesler açılmaya devam etmektedir. Esnafımız kirasını ödemek, vergisini, sosyal güvenlik primini yatırmak için gecesine gündüzüne katarken, vergisiz, stopajsız ve masrafsız boş dükkanlarda, boş arsalarda alışveriş çadırları kurarak haksız rekabet devam etmektedir. Esnaf zor ve sıkıntılı bir dönemden geçerken her yerde açılan bu kermeslerde ne olduğu belli olmayan ve hijyen şartlarda üretilmeyen yiyecekleri hem satış yapıyorlar hem de iş yerlerine yemek servisi bile yapıyorlar. Bu alanlarda faaliyet gösteren lokantacı, pastacı, ayakkabı tekstil gibi çoğu esnafımız haksız rekabete uğramaktadır. Oysa esnafımızın üretim yapabilmek için hijyen standartlarına uygunluğu yetkililer tarafından devamlı kontrol ediliyor ve yeri geldiğinde ceza kesiliyor, Ama kermeslerde böyle bir denetimin yapılmaması ve kayıt dışı ile mücadele edilmemesi bizim canımızı acıtıyor. Buralarda yapılan ticaretin Karabük ekonomisine faydası olmuyor.”