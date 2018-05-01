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01 Mayıs 2018 18:15

Nurettin Tümen yeniden güven tazeledi

Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin 7.

Nurettin Tümen yeniden güven tazeledi

01 Mayıs 2018 18:15

olağan genel kurulunda Nurettin Tümen, yeniden güven tazeledi.


Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 7. Olağan Genel kurulu Büyük Kulüp salonunda yapıldı. İki adayın yarıştığı seçimlerden mevcut başkan Nurettin Tümen 65 oy ile yeniden güven tazelerken, diğer aday Mustafa Tekelioğlu ise 48 oy alırken, 1 oy ise geçersiz sayıldı.


Yoğun katılımın olduğu ve gündem gereği Divan teşekküle ile başlayan Genel kurulda Divan Başkanlığını Burdur ESOB Başkanı Recep Kalkan yaptı.


Divan teşekkülünün ardından kongrede üyelere hitaben konuşan Nurettin Tümen, hakkında yapılan eleştirilere cevap ererek yaptıklarını çalışmalar hakkında bilgiler verdi.


İki adayın yarıştığı seçimde mevcut Başkan Nurettin Tümen 68 oy alarak güven tazelerken yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: “ Hüseyin Kılıç, Sedat Çakıl, Aydın Gündüz ve Cuma Kara”




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