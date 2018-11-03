Odun kesmek için gittiği ormanda kalbine yenik düştü

Karabük'ün Yeşiltepe köyünde yaşayan bir kişi odun kesmek için gittiği ormanda ölü bulundu.

Olay, merkeze bağlı Yeşiltepe köyünde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Bostancı isimli şahıs sabah saatlerinde odun kesmek için ormanlık alana gitti. Odun kesmeye başladığı sırada fenalaşan Bostancı kalp krizi geçirdi. Olay yerinin yakınından geçen bir vatandaş Bostancı'nın cansız bedenini görmesi üzerine jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları kontroller sonucunda Bostancı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp krizi geçirdiği düşünülen Bostancı'nın kesin ölüm nedeni yapılan otopsi sonrası belli olacak. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.