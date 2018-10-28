Karabük-Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARDOFF) Kulübü'nün katkıları ile düzenlenen ve 2 gün süren Off-Road Türkiye Şampiyonası 6. ayak yarışları sona erdi.

27-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları Karabük'te yapıldı. Karabük Üniversitesi'nin arka tarafında yapılan 2018 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ikinci gününde 20 yarışmacının katılımıyla seyirci etabı gerçekleştirildi. 9 kilometreden oluşan ve 4 etap üzerinden gerçekleştiren ve pilotların kıyasıya mücadele ettiği yarışlarda iki araç devrildi. Kazadan pilot ve yardımcı pilot yara almadan kurtuldu. Devrilen araç görevlilerin yardımı ile tekrar kaldırıldıktan sonra yarışa devam etti.

Yarışmada, genel klasmanda Cevdet Duru-Aydemir Uzun ikilisi birinci, Mehmet Vurulmuş-Mehmet Gözetleyen ikilisi ikinci olurken, Nihat Keskin-Yasemin Biber Toker ile İsmail Ayhan-Ali Pertev ekipleri ise üçüncülüğü paylaştı.

Şampiyonada dereceye giren yarışmacılara kupaları AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Karabük İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay ve KARDOFF Başkanı Ahmet Demir tarafından verildi.