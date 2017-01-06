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06 Ocak 2017 20:12

Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

06 Ocak 2017 20:12

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde öğrenci servisi ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4’ü öğrenci 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Karabük-Kastamonu yolu Bostanbükü Köyü Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametine seyir halinde olan Şaban Karadayı (61) yönetimindeki 78 BZ 871 plakalı hafriyat kamyonu, kavşaktan kontrolsüz çıkan İbrahim Dırmukcu (26) yönetimindeki 78 S 0073 plakalı öğrenci taşıyan minibüse yandan çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü ile 17 yaşlarındaki 4 lise öğrencisi yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 ambulansları ile Özel MEDİKAR hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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