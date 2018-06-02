Öğrenciler sınavda , aileler dışarıda ter döktü

TEOG yerine getirilen Liselere Geçiş Sınavı, iki bölüm halinde yapıldı. Yenice’de 8’inci sınıf öğrencilerinden 161 kişi sınava girdi. Sınavda toplam 26 öğretmen görev aldı. Yenice’de tek okulda Ülkü Ortaokulunda yapılan sınavın ilk oturumu saat 09:30’da başladı ve sözel bölümde 50 soru sorularak öğrencilere 75 dakika süre verildi. İkinci oturum saat 11:30’da başlayarak sayısal bölümde ise 40 soru soruldu ve 60 dakika sürdü. 8’inci sınıf öğrencilerin girdiği sınavda, sözel bölümde öğrencilere Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltildi.

Çocuklarının iyi bir sınav geçirmesi için veliler dualarını eksik etmezken okul bahçesi kapısında heyecanla çocuklarını beklediler.