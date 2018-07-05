Öğrenciler Yenice’de proje kampı yaptı

Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezi mensubu üstün yetenekli öğrenciler, TÜBİTAK 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında düzenlenen ‘Makrodan Mikroya Göktepe’ adlı projenin kampını Yenice Ihlamur Teras Tesislerinde yaptı.

Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezi Biyoloji Öğretmeni Kamuran Çataklı’nın yürütücülüğünü yaptığı proje 5 gün sürdü.

Proje Yürütücüsü Kamuran Çataklı proje ve kamp hakkında bilgi vererek ; “Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezi ile Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün ortaklığında gerçekleştirilen proje; 2017-2018 eğitim öğretim döneminde 6, 7 ve 8. sınıflarda eğitim gören 26 öğrenci ve Karabük Bilim ve Sanat Merkezinde ikinci kademede eğitim gören 4 öğrencinin katılımı ile ekosistemin temel elemanları olan canlı ve cansız öğelerini anlamaları, çevre bilinci kazanmaları, doğanın işleyişinde etkili çevresel faktörleri fark etmeleri ve doğayı korumaya karşı oluşacak tutumun artması sağlandı. Diğer taraftan doğayla ilgili sorunların çözümünde bilimsel sürecin nasıl kullanacağının farkında olan ve bu süreci kullanabilen, bilim okur-yazarlığının farkında olan ve doğada gözlemler yaparak bu gözlemlerden sonuç çıkarabilen bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunuldu. Doğada yapılan etkinliklerle yaparak yaşayarak öğrenme süreci gerçekleştirilerek merak ve motivasyon oluşturuldu. Kamp sonrasında elde edilen ürünler ve dokümanlar Zonguldak’ta halka açık bir alanda 2 gün süreyle sergilenerek projenin daha geniş kitlelere ulaşması sağlanacaktır.Projenin istenen kazanımları oluşturabilmesi için rutin uygulanan eğitim öğretim yöntemlerinden farklı olarak, çalışmalarının çoğunu doğada gerçekleştirmiş alanında uzman bir kadroyla, uygulamalı atölye çalışmaları ile kazanımların kalıcı hale gelmesi sağlanacak ve yaparak yaşayarak öğrenmeye zemin hazırlanacaktır.” dedi.