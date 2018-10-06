Öğrencilere Avrupa'da 'Hasta ve Yaşlı Bakımı Stajı' müjdesi

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan Erasmus+ öğrencilerine yönelik Avrupa'da 'Hasta ve Yaşlı Bakımı Stajı' projesi faaliyete geçirildi.

Karabük'teki yaşlı nüfusunun Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirtilen yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde hastanelerde yatan hastaların yüzde 75'e yakını yaşlı hastalardan oluşmaktadır. Bu durum hasta ve yaşlı bakımı konusunda nitelikli eleman gereksinimini daha da artırmaktadır. Bu gereksinimden yola çıkılarak ilimizde hasta ve yaşlı bakımı hizmetlerini daha da iyileştirme, hasta ve yaşlı bakımının önemi konusunda farkındalık oluşturma, sağlık alanında eğitim gören öğrencilerimizin mesleki ve dil eğitimlerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca Ulusal düzeyde hasta ve yaşlı bakımı hizmetlerinin iyileştirilmesine ve bu konuda farkındalık düzeyinin artırılmasına katkı sağlamayı planlamaktayız” denildi.

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Erasmus + ‘Öğrencilerimizin Avrupa'da Hasta ve Yaşlı Bakımı Stajı' isimli projenin kent genelinde sağlık meslek lisesi öğrencilerine yönelik hazırlandığını ve öğrencilerin gruplar halinde Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde 3 hafta süre ile staj çalışmalarına katılacakları da ifade edildi.