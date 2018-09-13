Safranbolu'da 17 Eylül'de başlayacak olan 2018-2019 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla okul güvenliği ve uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer Başkanlığında, Sunal Tülbentçi Öğretmenevi Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, İlçe Jandarma Komutanı J. Yzb. Burak Ören, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Safranbolu Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin Yavuz ve muhtarlar, Halk Sağlığı Müdürlüğü doktorları, okul müdürleri ve Okul Aile Birliği Başkanları katıldı.

Ürkmezer, amaçlarının çocukların eğitim-öğretim yılında sağlıklı bir şekilde okula gitmelerini sağlamak olduğunu belirterek, “2018-1019 eğitim-öğretim yılı öncesinde tüm Türkiye'de aynı anda toplantılar yapılıyor. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın evden çıktıkları andan eve döndükleri ana kadar, devletin gözetimi altında yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerini sağlıklı ve güvenli bir biçimde tamamlamalarıdır” dedi.

Çocukların çeşitli kötü alışkanlıklardan da uzak tutulması konusundaki hassasiyeti ile bilinen Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. fatih Ürkmezer, eğitim, bağımlılıkla mücadelenin önemli bir ayağıdır, bağımlılık toplumsal bir mesele. Özellikle çocuk ve gençlerimizin korunması, onların bağımlılık tehlikesinden uzak tutmak için daha fazla farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalarımız var. Bu yolda önemli projelerimiz de olacak. Ben yeni eğitim öğretim yılında başta yarınımızın teminatı çocuklarımız olmak üzere, öğretim üyeleri ve velilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından okul servisleri, taşımalı eğitim, okul önü güvenliği, okullarda güvenlik kameraları, okulların yakınındaki büfe park gibi alanlarda denetimlerin sıklaştırılması gibi konular görüşüldü.