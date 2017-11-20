Okullara İŞKUR destekli özel güvenlik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan “Daha güvenli bir eğitim ortamı için toplum yararına program” protokolü kapsamında , Karabük’te İŞKUR ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokolle 30 özel güvenlik görevlisi okullarda göreve başladı.

İŞKUR Karabük İl Müdürü Coşkun Güven ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, düzenledikleri ortak basın toplantısıyla okullarda özel güvenlik görevlisi istihdam edilmesine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Güven, toplum yararina programlar kapsamında her yıl düzenli olarak okullarımızda temizlik hizmetlerinde değerlendirilmek üzere destek personeli verdiklerini, buna ilave olarak da, ilk defa bu eğitim öğretim döneminde 30 özel güvenlik personelinin okullarda göreve başladığını belirterek, “Okullarımızda okuyan gençlerimizin daha sağlıklı ve daha güvenli ortamlarda eğitimlerini sürdürebilmelerine destek olmak amacıyla başlatılan projeyi çok önemsiyoruz. Bu projeyle okullarımıza dışarıdan gelebilecek tehlikeleri minimum seviyeye indirebilmek ve güvenli okul ortamı sağlanmasını amaçlıyoruz. Başlatılan Tolum Yararına Program 2018 Haziran ayına kadar kadar devam edecek olup katılımcı özel güvenlik görevlilerinin maaş ve SGK primleri İŞKUR tarafından finanse edilecektir.” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse’de, kurumlar arası işbirliği örneği olan güvenli okul protokolü ile , ilk etapta Merkez ve ilçelerde bulunan liselerde görevlendirilen 30 sertifikalı özel güvenlik görevlisinin işe başlatıldığını, eğitim öğretiminin daha güvenli olması yönünde başlatılan bu uygulamanın çok faydalı olacağını söyledi.