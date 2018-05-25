Okuma yazma kursu mezunları sertifikalarını aldı

Halk Eğitim Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Cengiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, KYK İl Müdürü Kadir Öztürk, Belediye Başkan yardımcısı Hüseyin Bilicioğlu, kurum müdürleri ve İdarecileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından okuma yazma kurslarına katılan ve kursu başarı ile tamamlayan 70 yaşındaki Hatice Çalışkan’ın konuşması ile başladı. Çalışkan, “Ben bu yaşıma kadar okuma yazma bilmiyordum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın başlatmış olduğu okuma yazma kursuna katıldım. Bu yaşımda okuma yazmayı öğrendim. Cumhurbaşkanımıza, eşine, Kaymakamımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, kurs öğretmenimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Safranbolu Halk Eğitim Müdürü Sezai Öztaş, “Halk Eğitim Müdürlüğün örgün eğitimin dışında kalmış her yaş gurubundaki fertlerin günün gelişen teknolojik, toplumsal, sosyal ve kültürel şartlara uyumlarını, değişik meslek sahibi olmalarını sağlayan faaliyetleri başarı ile yürütmektedir. Safranbolu Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü olarak içinde bulunduğumuz eğitim öğretim yılı içinde, ilçemiz halkının ihtiyaç duyduğu ve istekte bulunduğu alanlarda 455 kurs açarak 170 eğitici ile 29 alanda 150 programda toplam 11 bin 34 vatandaşımıza eğitim öğretim hizmeti sunmaya çalıştık. Salonumuzu halka açıp seminer, toplantı, sınav belirli günlerin kutlanması, kına, nişan, düğün vb. faaliyetleri gerçekleştirdik. Uluslararası, ulusal, il ve ilçe düzeyindeki sportif yarışmalara katılarak toplamda 22 derece elde ettik” ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise, milletlerin ekonomisi, sanayisi ne kadar önemli konumdaysa, sanattaki ve spordaki başarılarında o derece önemli olduğunu vurgulayarak milli hafızanın gelecek kuşaklara taşıdıklarında, Türk bayrağının sonuna kadar dalgalanacağını belirtti. Programda son olarak Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer söz aldı. Ürkmezer, “Programın başından bu yana görüyoruz ki hanımefendiler bir an evvel, el emeği göz nuru ile ortaya çıkarttıkları eserlerini bir an evvel bizlerle paylaşmak, sergilemek istiyorlar” dedi.

Halk Eğitim Merkezleri ile yaşam boyu öğrenme ile amaçladıklarının da tam olarak bu olduğunu kaydeden Ürkmezer, unutulmuş kültürün parçası olan el işlerinin yeni kuşaklar aktarılması ve öğretilmesinde yararlı faaliyetler yürüttüklerini söyledi. Okuma-yazma eğitimlerinin Türkiye’nin her yerinde devam ettiğini belirten Ürkmezer, “Milli Eğitim Bakanlığımız buna çok büyük önem veriyor. İşte az önce Hatice ninemiz güzel bir konuşma yaptı. Uzun yıllardır Mülki İdare Amirliği yapıyorum ve güzel konuşmalar dinliyoruz. Ama bizim için en güzel konuşmalar yeni okuma yazma öğrenmiş teyzelerimizin kendi kaleme aldığı konuşmalar oluyor. Okuma yazma öğrenememiş hanımefendiler, beyefendiler bu kurslara katıldılar ve elbette ki Devletimizin sağladığı imkânlarla, öğreticilerimizin de özverili çalışmaları ile okuma yazmayı öğrendiler” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından okuma-yazma kursunu başarı ile tamamlayanlara sertifikaları Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş tarafından verildi. Ayrıca Eskrim Sporunda Dünya da ilk 10’a giren genç sporcularımıza da madalyaları takdim edildi. Kurslarını başarı ile tamamlayan bayanların kep atma töreninin ardından yıl boyunca yapımları tamamlanan eserlerin sergilendiği salona geçildi.