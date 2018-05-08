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08 Mayıs 2018 18:50

Okuma Yazma Seferberliğinin ilk mezunları sertifikalarını aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilen okuma yazma seferberliği kapsamında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün açtığı okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan birinci kademede 106, ikinci kademede 11 olmak üzere toplam 117 kursiyere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Okuma Yazma Seferberliğinin ilk mezunları sertifikalarını aldı

08 Mayıs 2018 18:50


Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen sertifika teslim törenine Vali Kemal Çeber, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, kursiyerler ve davetliler katıldı. Beden Dili kursu öğrencileri eşliğinde söylenen İstiklal Marşımızın ardından 38 erkek ve 79 bayan kursiyerlere sertifikalarını veren Vali Kemal Çeber,“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde gerçekleştirilen okuma yazma seferberliği ile ilimizde okuma yazma bilmeyen hiç kimsenin kalmaması için bu programları gerçekleştiriyoruz. Okuma yazma bilmeyen ve bu kurslarımıza gönüllü olarak kararlı bir şekilde devam eden ve okuma yazmayı öğrenen vatandaşlarımızı kutluyorum. Emeği geçen öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Sertifika töreninin ardından Halk Eğitim Merkezi ve ASO’nda açılan Takı Kursu, Resim Kursu Bilgisayar Kursu, Dikiş-Nakış Kursu ve El Sanatları Kursu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından yapılan ürünlerin yer aldığı serginin kurdelesini kesen Vali Kemal Çeber ve protokol üyeleri sergiyi gezerek kurs öğretmenlerinden ve Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürü Dursun Yeşiloğlu’ndan kurslar hakkında bilgi aldı.




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