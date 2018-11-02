Ölüm tehlikesinin bulunduğu taş teras kapatıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Düzce-Sırçalı Kanyonu bölgesinde bulunan ‘taş teras' ölüm riski oluşturması nedeniyle tel örgülerle çevrilerek ziyaretçilere kapatıldı.

Yaklaşık 100 metre yüksekliği bulunan doğal taş teras, Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından ölüm riski oluşturması nedeniyle tel örgü ile kapatıldı. Konu ile ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Safranbolu bölgesinde Eosen yaşlı (yaklaşık 45 milyon yıl) Safranbolu formasyonu geniş bir alanda gözlenmektedir. Formasyon tabanda çakıl taşları ile başlayıp üst kesimlere doğru karbonatlı kumtaşları, kumlu kireçtaşları ve yumrulu kireçtaşları ile devam etmektedir. Bu kayaçlar birbiri ardına gelirse görünüm ve estetik olarak çok güzel jeolojik yapılar ortaya çıkar iken, aşınma-taşınma ve yük taşıma açısından problemler oluşturabilmektedir. Özellikle altı boşalan çıkıntı şeklinde kalmış tabakaları yer çekimi devamlı zorlamaktadır. Bu tabakalar yer çekimine yenildikleri zaman kaya düşmeleri olabilmektedir. Kaya düşmelerini ne zaman olacağı bilinmemekle beraber aşırı yağışlı ve soğuk iklimler fiziksel ve kimyasal ayrıştırmayı hızlandırdığı için bu dönemlerde kaya düşmesi olasıdır. Bunun yanı sıra deprem gibi sismik aktivite ve taş ocaklarındaki patlatmalarda kaya düşmelerini tetikleyici etkendir. Sırçalı Kanyonunda yukarıda belirtilen tüm etmenler mevcuttur. Özellikle Safranbolu ilçesinin Kuzey Anadolu Fay hattına yakın olması sismik aktivitenin Sırçalı Kanyonundaki kaya düşme olaylarını tetiklemesi çok muhtemeldir. Bu doğa olaylarının yanı sıra insanların bu kayaçlar üzerindeki ağırlıkları kaya düşmelerine nedene olabilir. Ayrıca bölgedeki nemli hava nedeni ile kayaçların üzerindeki mikro organizmalar yaşarlar ve bu organizmaların neden olduğu kaygan yüzey neticesinde kayıp düşme olasılığı yüksektir” denildi.

Ayrıca açıklanan sebeplerin bir sonucu ve göstergesi olarak Safranbolu Düzce-Sırçalı Kanyonu Yaban Hayatı Geliştirme Sahasındaki kayaların bir kısmının yakın zamanda koptuğu kalan kısmın ise sosyal medya kullanıcıları tarafından ‘taş teras' olarak lanse edilerek, idarenin kontrolü dışında ziyaretçi gelmeye başlandığı belirtildi.

“Ölüm tehlikesi bulunmaktadır”

Safranbolu Düzce-Sırçalı Kanyonunun turizm merkezinden ziyade yaban hayatı geliştirme sahası olduğunun belirtildiği açıklamada “Bilimsel jeolojik verilere bakıldığında taş kütlesinin her an kopma ihtimali ve ölüm tehlikesi bulunmaktadır. Bu tehlikeden dolayı, müdürlüğümüz tarafından alana tel ihata yapılmış ve uyarı tabelaları ile donatılmıştır. Lütfen tellere zarar vermeyiniz, ölüm riski olduğundan dolayı kayalıklara çıkmayınız ve kurallara uyunuz” ifadelerine yer verildi.