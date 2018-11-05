Önce tartıştı, sonra ruhsatsız av tüfeği ile kurşun yağdırdı: 3 yaralı

Karabük'te abisi ile birlikte alkol alan bir kişi daha önce husumetlisi olduğu bir şahıs ile karşılaşınca önce sözlü tartıştı, ardından evine gidip yanına aldığı av tüfeği ile geri gelerek kurşun yağdırdı. Tüfekten çıkan saçmalar sonucu husumetlisi olduğu şahsı ve yanında bulunan 2 arkadaşını da yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay 5000 evler mahallesi ile Kapullu mahallesi arasında yer alan tepelik bir arazide meydana geldi. İddiaya göre, Dursun T. (52) isimli şahıs abisi ile birlikte arazide alkol aldığı sırada aynı yere daha önce husumetlisi olduğu Adem İ. (48) geldi. Burada Dursun T. ile Adem İ. sözlü olarak tartıştı. Yaşanan tartışma sonrası Dursun T. Olay yerinden ayrıldı.

“Tüfeğini alıp geri geldi”

Abisini bıraktıktan sonra evinden ruhsatsız av tüfeğini alan Dursun T., tekrar aynı yere gelerek, bu sırada arkadaşları ile birlikte arazide alkol alan Adem İ.'ye ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar sonucu Adem İ. kafasından, Mustafa Y. (48) kolundan, Sabri K. (40) ise elinden yaralanırken, Şaban D. (52) ise yara almadan kurtuldu. Bu sırada Adem İ. ve yanındaki arkadaşları Dursun T.'nin elinden tüfeği aldı. Yaralanan şahsılar durumu polise bildirirken, Dursun T. ise olay yerinden kaçtı.

Bu sırada olay yerine geçen ekipler yaralı şahsıları olay yerine çağrılan ambulansa bindirerek Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi gönderirken, kaçan şahısla ilgili çalışma başlattı.

3 kişi yaralayıp kaçan şahsı bölgede arayan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

“ Korkutmak amacıyla geri gelmiştim”

Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan Dursun T, abisi ile birlikte alkol aldıkları yere daha önce aralarında husumet olan Adem İ. isimli şahsın geldiğini söyleyerek, “ Eskiden husumetimiz vardı. Köyden muhtar adayı olacağımı söyleyince ileri geri konuşup küfür etti. Burada tartıştıktan sonra abimi alıp arabaya binip gittim. Abimi bıraktıktan sonra evimde bulunan ruhsatsız tüfeği alıp korkutmak amacıyla aynı yere tek başıma geri geldim. İki el ateş ettim sonra elimden tüfeği alıp üç elde onlar bana ateş etti. Ben tarladan doğru sağa sola kaçarak gittim” dedi.