Ören; ’’ UID, yeni vizyonu ile dünyaya açılacak’’

Olağan Genel Kurulunda Bülent Bilgi genel başkan seçilirken, yeni yönetimine de güçlü isimler seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştirilen genel kongrede, UETD isim de değiştirerek, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) oldu. UID’nin yeni MKYK’sına genç ve başarılı isimler de seçildi. UETD’deki başarılı çalışmaları ile tanınan Karabüklü işadamı Abdullah Ören, UID’nin Ekonomi Birim Başkanlığına getirildi.

“Hedefimiz dünya markası olmak”

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) genel başkan Bülent Bilgi başkanlığında yeni yönetimini belirledi. UID’nin yeni kadrosunda son derece başarılı ve tecrübeli isimler yer alıyor. Bunlardan birisi de Karabüklü işadamı Abdullah Ören. Başarılı çalışmaları ile tanınan Ören, UID’nin sadece Avrupa’da değil, yeni dönemde tüm dünyada yapılanacağını belirtti.

Ören, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür ederek, UID olarak ülkesini seven herkesi kucakladıklarını belirtti

‘Ekonomi birim başkanlığından önemli projeler’

UID’nin MKYK Üyesi ve Ekonomi Birim Başkanı seçilen Abdullah Ören, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

’’Eski adı Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD), yeni adı ise Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) yeni dönemde yükümüz daha ağır. Avrupa’da yapılanmasını ciddi anlamda tamamlamış olan teşkilatımız, bundan böyle tüm dünyada çalışmalarını sürdürecek. Bugüne kadar Avrupa’daki vatandaşlarımız için yaptığımız çalışmaların alanı çok geniş bir coğrafyada sürecek. Bülent Bilgi genel başkanlığında, güçlü bir ekip ile her kesime ulaşmayı hedefliyoruz. Burada başarılı ekip arkadaşlarımız var. Esas olan ise UID’dir. Yani, bizler UID için adeta gece gündüz çalışıyoruz. UID Ekonomi ve Mali İşler Sorumlusu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Sevinç ile ele ele verip yeni dönemde güzel projelere imza atacağız İnşallah. Yapacak çok işimiz var. Tecrübeli bir genel başkanımız var. Genç ve dinamik bir kadro. Bundan önceki yönetim kurulu arkadaşlarımız bu teşkilata çok emek verdi. Bugünlere getirdiler. Onlardan devraldığımız bu bayrağı en iyi şekilde taşıyacağız. UID’nin Ekonomi Birim Başkanlığı olarak yeni dönemde ciddi çalışmalar planlıyoruz. Dünyadaki Türk kökenli işadamları üzerinde çalışmalarımız olacak. UID, bugüne kadar olan bilgi birikimini artık enerjiye dönüştürmek istiyor. Tabi bunu sizlerden alacağımız güç ile yapacağız. Hep birlikte ele ele verip, daha da güçleneceğiz. Genel başkanımız Bülent Bilgi’nin dediği gibi ’’ UID bir dünya markası olacak. Türkiye’deki siyasi gelişmelere ve dünya politikalarına bakıldığında UID’nin önemi daha çok ortaya çıktı. Görüldü ki; Sadece Avrupa’da değil, dünya genelinde aktif olmak gerekiyor. Bu anlamda, UID yeni vizyonu ile tüm dünyaya açılacak. Eski adı ile UETD, yeni adıyla UID geçmiş dönemlerde yarım asırdır yurt dışındaki vatandaşlarımızın sorunları ile ilgili ciddi çalışmalar yapmış ve bu çalışmaların meyvesini almıştır. Başta Türk Hükümeti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu sorunların çözümünde önemli destekler sağlanmıştır. Bugün, yurt dışındaki konsolosluk binalarının yenilenmesi ve hizmetlerin kolaylaştırılması, bedelli askerlik sorunu, pasaport işlemleri, e Devlet hizmeleri, emeklilik, boşanma davları ile ilgili hukuki sorunlar gibi bir çok sorun UID sayesinde çözüme ulaşmıştır. Yeni dönemde de, geniş kapsamlı bir çalışma ile Cumhurbaşkanımızın da Bosna’daki genel kongremizde açıkladığı müjdeler tek tek hayata geçirilecektir. Bugün, yurt dışındaki vatandaşlarımız için önemli bir sorun teşkil eden, 38 yaşını aşmış ancak dövizle askerliğe başvurmamış kişilerin sorunlarını da yakında çözülüyor. Yurtdışı vatandaşlar koordinasyon kurulu tesis ediliyor. Yeni dönemde TBMM bünyesinde yurtdışı Türkler adıyla bir daimi komisyon kurulmasını talep edecek. Yerel medyayı güçlendirmek için, Avrupa’daki Türk basınına destek olunacak. Özellikle, yurtdışındaki çocuklarımızın ana dillerini öğrenmeleri için programlar hazırlanacak. Türkçeyi ve kültürümüzü öğrenmelerini teşvik edeceğiz. Diaspora’daki gençlerimize ayrılan kontenjanları 2 katına çıkarıyoruz. Kamu hizmetlerini basitleştireceğiz. Mesela konsolosluk işlemleriyle ilgili artık bankayı aradan çıkarıyoruz. Vatandaşlarımızın kafasında sorun teşkil eden, kişisel verilerin korunması, ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak en önemlisi de vatandaşlarımızın menfaati esas alınacak şekilde bu da gerçekleştirilecek. Bununla ilgili kapsamlı bir çalışma devam ediyor. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın en büyük isteklerinden birisi de, kendilerinden haber veren bir tv kanalı. Bunu da, TRT Türk yeniden yapılandırılarak, yurt dışındaki vatandaşlarımıza daha geniş hizmet sunacak şekilde çalışmaları yapılıyor. Yakın bir vakitte, ülkemizin gözbebeği TRT Türk ile sorunlarımızı daha geniş kitlelere ulaştıracağız. Bunlar çok önemli çalışmalar. Bütün bu çalışmalar UID’nin sayesinde aşılan sorunlar.

UID, Bülent Bilgi başkanlığında daha da güçlenecek UID, tecrübeli bir ekibe sahip. Genel başkanımız Bülent Bilgi bu anlamda son derece başarılı bir başkan. Sorunları bilen ve çözüm yolları için çalışmalar yapmış bir kişi. Yorulmayan ve koşturan bir genç ekibiz var. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunabilmek için Bülent Bilgi başkanlığında, canla başla koşturuyoruz. Yeri geliyor ailemizden ve işimizden feragat ediyoruz. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. UID, Bülent Bilgi başkanlığında daha da güçlenecek. Avrupalı Türkler birlik olmalı. Birlikten güç doğar, yurt dışındaki Türkler bu şekilde daha güçlü hale gelebilecektir. Yaşadığımız ülkelerde, her alanda birlik ve güçlü olmalıyız. O yüzden de UID’ye önemli görevler düşüyor. Benim görev alanım ekonomi birim başkanlığında önemli projeler planlıyoruz. Yurt dışındaki Türk kökenli işadamlarımızın sorunları noktasında çalışmalar planlıyoruz. Onları bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Uzun ve yorucu bir yolumuz var. Hep birlikte vatandaşlarımız adına faydalı çalışmalar yapacağız. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın 24 Haziran’da Türkiye’de geçekleştirilecek seçimlerde mutlaka sandığa gitmelerini istiyoruz. Bu, ülkemiz için büyük bir önem taşıyor. Daha güçlü bir Türkiye için bu şart! Avrupa’da 7 Haziran tarihlerinde oy kullanma işlemleri başlayacak. Bu anlamda, bulunduğunuz bölgenin konsoloslukların belirlediği alanlarda oylarınızı kullanabileceksiniz. Vatandaşlarımızın rahat bir şekilde oy kullanabilmesi için gerekli çalışmalar yapıldı. UID olarak bizler de bu alanlarda olacağız. UID şubeleri sizleri yine sandığa taşıyacak. Bu yüzden, vatandaşlarımızın yaşadıkları şehirlerde veya yakınlarındaki UID şubeleri ile irtibata geçmelerinde fayda var. Demokrasimiz için önem taşıyan bir seçimde mutlaka sandığa gidin. Son olarak, bana bu görevi layık gören ,başta Cumhurbaşkanımıza, değerli büyüklerimize, genel başkanımız Bülent Bilgi’ye bugüne kadar teşkilatımıza emek veren tüm kadrolara teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca, özellikle bir önceki dönem genel başkanımız Zafer Sırakaya AK PARTİ istanbul 3. Bölgede 9. Sıradan aday, kendisine bu yolda başarılar diliyor, teşkilatımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı ve özellikle STK’larımızı UID çatısı altında birlik olmaya davet ediyor, Ramazan ayının İslam Alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum.’