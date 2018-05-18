Ormanda bulduğu yaralı kuşu evinde tedavi etti

Yenice ilçesinde yaşayan Dursun Özgün, mantar toplamak ve gezmek için gittiği ormanda yaralı bir yabani kuş buldu. Evine getirerek tedavisini yaptığını sosyal paylaşım sitesinden bir video çekerek söyleyen Özgün, kuşun cinsini de çektiği videoyla arkadaş grubuna sordu. Özgün, “Bugün ormana gittim mantar toplamak ve gezmek için. Yaralı bir yabani kuş buldum. Onun tedavisini yaptım şimdi ilacını verdim, kremini kullandım. Sağ taraftaki kanadı kırılmış. Şu anda pansuman yapıyorum. Hayvansever kardeşlerim bu kuşun hangi kuş olduğunu bana mesaj atsınlar “dedi.

Dursun Özgün’‘ün arkadaşları da kuşun cinsi hakkında yorum yaptılar. Özgün, yetkililere ulaşamayınca tedavisini yaptığı kuşu doğaya saldığını aktardı.