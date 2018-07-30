Diğer
Kategoriler
30 Temmuz 2018 13:31

Ormanda kaybolan yaşlı adam kalbine yenik düştü

Karabük’te ormanlık alanda gezi amaçlı yürüyüş yaparken kaybolan 3 kişiden 1’i hayatını kaybetti.

Ormanda kaybolan yaşlı adam kalbine yenik düştü

30 Temmuz 2018 13:31


Edinilen bilgiye göre, Karabük’ün Eflani ilçesinde bulunan Acıağaç Köyü’nde, ormanlık alanda gezi amaçlı yürüyüş yaparken kaybolan 3 kişiden 1’i kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Arabalarını yolda bıraktıktan sonra 1 saat ormanlık alanda yürüyüş yapan Ahmet Yıldız (69), torunu Fatih Ulusoy (22) ve torunun arkadaşı Uğur Şenol (28) yolu şaşırmaları nedeniyle kayboldu. Kaybolduklarını anladıklarında AFAD, Jandarma,UMKE ve 112 sağlık ekiplerinden yardım istedikleri belirlendi. Havadan da drone ile sürdürülen 4-5 saatlik arama çalışmaları sonunda kayıp olan kişilere ulaşıldı. Kalp rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen 69 yaşındaki Ahmet Yıldız belirli bir süre sonra fenalaştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen yaşlı adam hayatını kaybetti. Diğer iki kişinin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç