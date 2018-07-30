Ormanda kaybolan yaşlı adam kalbine yenik düştü

Edinilen bilgiye göre, Karabük’ün Eflani ilçesinde bulunan Acıağaç Köyü’nde, ormanlık alanda gezi amaçlı yürüyüş yaparken kaybolan 3 kişiden 1’i kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Arabalarını yolda bıraktıktan sonra 1 saat ormanlık alanda yürüyüş yapan Ahmet Yıldız (69), torunu Fatih Ulusoy (22) ve torunun arkadaşı Uğur Şenol (28) yolu şaşırmaları nedeniyle kayboldu. Kaybolduklarını anladıklarında AFAD, Jandarma,UMKE ve 112 sağlık ekiplerinden yardım istedikleri belirlendi. Havadan da drone ile sürdürülen 4-5 saatlik arama çalışmaları sonunda kayıp olan kişilere ulaşıldı. Kalp rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen 69 yaşındaki Ahmet Yıldız belirli bir süre sonra fenalaştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen yaşlı adam hayatını kaybetti. Diğer iki kişinin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.