Ortaokulda "Küçük Eller Koca Yürekler" resim sergisi açıldı

Sergi açılışında konuşan Kanuni Ortaokulu Müdürü İbrahim Sezer; "Kanuni Ortaokulu olarak öğrencilerimizi çok yönlü olarak yetiştirmek istiyoruz. Günümüzde test ile tost arasında sıkışmış, akıllı telefon ve elektronik eşyaların esiri olmuş evlatlarımızı çağımızın bu hastalığından kurtarmak onları araştıran, sorgulayan ülkesini geliştirmek ve yüceltmek için bilime, sanata, spora yönlendirmek için 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı İkinci Etkinliğimizi bugün başarılı bir şekilde icra ettik. Çok yoğun ilgi ve katılımla gerçekleşen etkinliklerimize katılan Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Gümüş, Şube Müdürlerimiz Bayram KAYA ve Yavuz Aydın öğrencilerimizin TÜBİTAK Bilim Fuarı Projelerini ve Küçük Eller Koca Yürekler Resim Sergisi resimlerini tek tek incelediler. Katilim ve katkılarından dolayı başta İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, şube müdürlerimize, okul ve kurum müdürü arkadaşlarımıza, öğrencileri ile ve bireysel olarak etkinliklerimize katılan öğretmen arkadaşlarımıza katılım ve katkılarından dolayı okulum ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Böylesi güzel proje ve diğer eserlerde emeği ve katkısı bulunan öğretmenlerime, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyorum. Böylesi etkinlik ve güzelliklerle dolu bir günün yükünü omuzlayan idareci ve çalışanlarıma çok teşekkür ediyorum. Güçlü ve dinamik kadrosuyla fedakarane çalışmalarla her zaman yanımızda olan herkese şahsım ve okulum adına sonsuz teşekkür ederim" dedi.

Proje hakkında bilgi veren TÜBİTAK 4006 Proje yürütücüsü Ali Gücük ’de yaptığı konuşmada proje hakkında açıklamalarda bulundu.

Serginin açılmasında emeği ve katkısı olan okul müdürü İbrahim Sezer, öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, şunları söyledi: "Çağımızın gereklerine göre geleceğimizi inşaa etmemiz gerekli. Bu amaçla bu tür faaliyetler önemli. Bilime sanata spora gerekli önemi vermeyen toplumlar gelecekte yeri olmayacağını düşüyoruz. Ateş çemberi halinde bulunan ülkemizin bölgemizde güçlü olmak zorunda olduğundan evlatlarımızı çok yönlü araştıran sorgulayan bilim, sanat ve sportif alanlarda kendisini yetiştirmiş bireylerle gerçekleştirebiliriz."

Konuşmaların ardından halk oyunu gösterileri sergilendi. Daha sonra protokol üyeleri TÜBİTAK Bilim Fuarı ve ’Küçük Eller Koca Yürekler’ resim sergisi açılışını gerçekleştirdi.