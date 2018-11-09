Osmanlı kenti Safranbolu'da tarihi çarşı gün yüzüne çıkarılıyor

KARABÜK (İHA) – Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi çarşı bölgesinde bulunan 67 tarihi dükkan proje kapsamında restore çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılacak.

Safranbolu Belediyesi tarafından hazırlanan ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından 2018 Mali Destek Programı kapsamında kabul edilen "Tarihi Çarşılarımız Gün Yüzüne Çıkıyor" projesi kapsamında 67 tarihi dükkanda restore çalışmaları gerçekleştirilecek. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve Osmanlı kültürünün izlerinin bulunduğu Safranbolu'da 67 tarihi dükkanın restorasyonu için hazırlanan projenin tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, 1 milyon 21 bin TL'ye mal olacak proje süresinin 18 ay olduğunu söyledi.

Hanları, hamamları, evleri, camileri, cadde, sokaklar ve mahalle kültürüyle Safranbolu'nun bir bütün olduğunu kaydeden Ürkmezer, " Safranbolu 1994 yılından beri UNESCO'nun koruması altında olan ve her geçen gün giderek artan bir ivme ile yerli ve yabancı turistlerin daha fazla ilgisini çekiyor. Safranbolu için turizm alanında gelişme ve ilerleme ile kormucalığı bir arada yürütmek için çaba sarf ediyoruz. Safranbolu'yu Safranbolu yapan en büyük değerlerinden biri korumacılığın başkenti olmasıdır. Buraya gelen yerli ve yabacı misafirlerimiz, öncelikle Safranbolu'nun tarihi değerlerini görmek, tarihi dokuyu yaşamak ve tarihi havayı içine çekmek için geliyor. Belediye olarak kendi bütçemiz ve dış desteklerle Safranbolu'daki evleri, dükkanları, camileri korumaya çalışıyoruz. Sadece belediye olarak değil genel idare de bu aynı şekilde korumak için çalışmalar yürütüyor. Safranbolu'yu Safranbolu yapan değerleri gelecek kuşaklara aktarmak için Saraçlar, Semerciler ve Kunduracılar sokaklarındaki 67 dükkanın cephe güzelleştirmesi ve rehabilitasyonu yapılacak. BAKKA'nın destekleri ile bu projenin bütçesi 1 milyon 21 bin lira. Bu dükkanların restorasyonuna ilişkin mevcut projeleri elimizde ve Safranbolu Belediyesi İmar Müdürlüğü ekiplerince yeniden düzenleniyor” dedi.

Projenin tamamlanmasının ardından Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün onayına sunulacağını da ifade eden Ürkmezer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Projelerin onaylanmasının ardından ihale aşamasına geçeceğiz. Bundan sonra artık yerinde çalışmaya başlanacak. Projeyi süresi içinde tamamlamak için elimizden geleni yapacağız. Bundan sonra Safranbolu'daki tarihi eserleri gün yüzüne çıkarmak için çalışmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan Akçasu Mahallesi'ndeki çalışmaları tamamladık. Orada 17 evin de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle proje bedellerini aldık, projeleri çiziliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı da 545 bin liralık destek verdi. Projeleriin tamamlanması ile elimizde hazır materyallerde olmuş olacak. Amacımız Safranbolu'nun tarihi çarşı bölgesi dediğimiz alanını bütün olarak kaybetmeden gelecek kuşaklara aktarılması bizim için önemli.”