Osmanlı’nın parmak izi Safranbolu’da 19 Mayıs coşkusu

Bir gün önceden, Gençlik Yürüyüşü ile başlayan 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde tarihi çarşıda bulunan Kaydağlı Meydanından şehitliğe kadar yürüyen vatandaşlar, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ardından Afrin şehidi Ömer Bilal Akpınar’ın mezarını ziyaret etti.

Okunana duaların ardından yürüyüşe katılan protokol üyeleri, öğrenciler, polis, jandarma ve vatandaşlar birlikte oruçlarını açtı.

Yürüyüşe ve iftar programına katılan vatandaşlarla tek tek ilgilenen Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Böylesi özel günlerde insanımız birlik ve beraberliği en üst seviyede yaşıyor. Ben etkinliğimize iştirak eden herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca mübarek ramazan ayını idrak ettiğimiz şu günlerde vatandaşlarımız ile birlikte oruçlarımız açıyoruz. Bu da bizlere ayrıca büyük bir mutluluk veriyor. Bu vesile ile özellikle gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını bir kez daha tebrik ediyorum ” dedi.

19 Mayıs günü Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında düzenlene program ise, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Özcan’ın Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Özcan; “Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin, Anadolu’da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının ve tarihe altın harflerle yazılan kurtuluş mücadelemizin başlangıcının 99. yıl dönümünde milletimizin o gün taşıdığı heyecan ve coşkuyla sizleri saygıyla selamlıyorum. Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Gençliğine armağan edilen bu değerli emaneti korumak gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak gençliğimiz başta olmak üzere hepimizin sorumluluğudur. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu emaneti en iyi şekilde muhafaza ediyor, geleceğe sağlıklı bir şekilde ulaşması adına gerekli mücadeleyi yine gençliğimizle birlikte veriyoruz. Türk gençliği ecdadından aldığı ilhamla Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşıyacak, dünyaya örnek olacak ve milletçe hepimizi gururlandıracak çalışmalara imza atacak kudrete ve vizyona sahiptir. 19 Mayıs ruhu Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık ateşini temsil ettiği gibi bu ülkenin evlatlarının el ele, gönül gönüle verdiği zaman üstesinden gelemeyeceği hiç bir meselenin olamayacağını da anlatmaktadır. 19 Mayıs 1919’dan 99 yıl sonra bugün ülke ve millet olarak ne yazık ki, yakın bir geçmişte çok zorlu çok acı bir badire ile karşı karşıya kaldık. Türk Milleti tarih boyunca atlattığı çetin sınavlar gibi bu badirenin de üstesinden gelmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, bu vatanın birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyor, hepinizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, 125. Jandarma Alay Komutanı Alb. İsa Çakmak ve İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çalışır tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.