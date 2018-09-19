Oto hırsızları kaçtı, jandarma kovaladı

Karabük'ün Yenice ilçesinde oto hırsızlığı yapan şahıslar çaldıkları araçla jandarma ekiplerinden kaçarken kaza yaptı. Araçtan çıkarak yaya kaçan şahsılardan biri kıskıvrak yakalanırken, diğer şahıs ise izini kaybettirdi.

Edinilen bilgiye göre, Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesi, Döngeller Mahallesi'nde ikamet eden Nurullah Sarıvaz (25) kendisine ait 14 KH 942 plakalı otomobilinin evlerinin önünden çalındığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine bölgede arama yapan jandarma ekipleri otomobilin Karabük istikametinden Yenice istikametine seyir halinde olduğunu tespit etti. Jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayan ve kaçan şahsılar ile jandarma arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sonrası çalıntı araç içerisindeki şahıslar, ilçe merkezine bağlı Hanyanı mevkii İlkgelmez Sokak'tan giriş yaparak Ihlamur Teras yoluna dönmek isterken park halinde bulunan başka bir araca çarparak durdu. Araçtan hemen inen şahıslar yaya olarak kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri oto hırsızlarını kovalayarak Yenice Merkez Camii önünde şüphelilerden Abdulsamet G. (17) isimli şahsı kıskıvrak yakaladı. Diğer şüpheli olan Murat A. (17) ise bahçeden atlayarak kaçtı. Jandarma ve polis tarafından kaçan şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başladı.