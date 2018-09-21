Oto hırsızlarının kaçış anları güvenlik kamerasında

Karabük'ün Yenice ilçesinde oto hırsızlığı yapan şüphelilerin jandarma ekiplerinden kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesi Döngeller Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen oto hırsızlığı sonucunda jandarmadan kaçan ve kaza yapan iki kafadarın kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Nurullah Sarıvaz kendisine ait 14 KH 942 plakalı otomobilinin evlerinin önünden çalındığını fark edince durumu jandarmaya bildirmiş, bunun üzerine bölgede arama yapan jandarma ekipleri otomobilin Karabük istikametinden Yenice istikametine seyir halinde olduğunu tespit ederek kovalamaca yaşanmıştı. Ekiplerin hırsızları kovalama anları ise yakıt istasyonunun güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde oto hırsızlarının çaldıkları aracın yakıtının bitmesi üzerine sabah saat 05.30 sıralarında aracı iterek benzinliğe giriş yaptıkları, burada bir süre beklemeleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza yapıp, otomobili bırakıp kaçtılar

İlçeye bağlı Hanyanı mevkisi İlkgelmez Sokak'tan giriş yaparak Ihlamur Teras yoluna dönmek istedikleri sırada park halinde bulunan otomobile çarparak duran şüpheliler, araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Jandarma ekiplerinin takibi sonucu Yenice Merkez Camii önünde şüphelilerden A.G. isimli şahsın kıskıvrak yakalanma anı bir başka iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası kaçan diğer şüpheli M.A. ise sonradan yakalandı.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şahıs mahkeme tarafından yaşlarının küçük olması nedeniyle serbest bırakıldı.