Otobüsle otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2 yaralı

Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karıt Sanayi mevkiinde meydana geldi. Kastamonu’dan İstanbul’la giden Engin Yakupoğlu idaresindeki 34 BK 6778 plakalı yolcu otobüsü, Murat Karakuş idaresindeki 14 KJ 915 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Karakuş ile araçta bulunan Halil Çetinceviz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.