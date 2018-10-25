Otomobil çarpıştıktan sonra 40 metre yükseklikten uçtu: 1 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu tali yola uçan otomobilin sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza Karabük-Bartın Karayolu'nun Akçasu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şevket Demirbaş yönetimindeki 67 ET 842 plakalı otomobil, Emre Akkuş yönetimindeki 78 SE 427 plakalı otomobille çarpıştı. Demirbaş yönetimindeki otomobil çarpmanın etkisi ile elektrik direğine çarpıp yoldan çıkarak 40 metre yükseklikten tali yola uçtu. Kazada sürücü Demirbaş otomobilin içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.