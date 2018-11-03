Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Kastamonu karayolu Karıt Sanayi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ferdi Bostancı yönetimindeki 78 AF 624 plakalı otomobil Karabük istikametinden Kastamonu istikametine seyir halinde iken Ali Kurt yönetimindeki 46 NZ 549 plakalı kamyonetin kavşaktan hatalı çıkış yapması sonucu çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisi ile otomobilde bulunan sürücü Ferdi Bostancı ile birlikte Ayşe, Sevil ve Seda Erkartal Güneş ile Nehir Zeynep Güneş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.