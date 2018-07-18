Otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Bartın’dan Safranbolu istikametine seyir halinde olan Kazım K. yönetimindeki 78 AB 220 plakalı otomobil, Kirkille mevkiinde aynı istikamete giden Kazım Demir yönetimindeki 06 JRC 92 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpma sonucu hurdaya dönen otomobilde bulunan Kazım K. ve eşi Fatma K. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen polis, jandarma ve 112 ekiplerini aradı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Kazım K.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.