Otomobil kayganlaşan yolda takla attı: 2 yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yolun ıslak olması nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Eskipazar ilçesi Mermer mevkiinde meydana geldi. Kemal Özarslan (61) yönetimindeki 06 AR 9680 plakalı otomobil Karabük'ten Eskipazar istikametine seyir halinde iken havanın yağışlı ve yolun ıslak olması nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü ile İsmail Çizmeci (57) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.