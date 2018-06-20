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20 Haziran 2018 21:43

Otomobil satıcılarını dolandıran bir kişi tutuklandı

Karabük’te noter satışıyla aldıkları araçların ücretini satıcının banka hesabına göndereceklerini söyleyerek, birçok kişiyi dolandırdığı iddia edilen bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Otomobil satıcılarını dolandıran bir kişi tutuklandı

20 Haziran 2018 21:43


Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, otomobil satıcılarının, dolandırıldıkları yönündeki şikayeti üzerine başlattığı çalışma sonucu kendilerini iş adamı veya galerici olarak tanıtıp, satıcıların güvenini kazandıktan sonra araç satışının, mesai bitimine yakın saatlerde noter işlemlerini başlattıklarını belirledi. Anlaştıkları ücreti EFT yoluyla satıcılara gönderen şüpheli noter işlemleri bittikten hemen sonra EFT’yi iptal ettiği, ya da başka bahanelerle araç sahiplerini dolandırdığı tespit edildi. Şüphelinin, dolandırıcılık yaparak elde ettiği otomobilleri, mağdurların şikayet ederek tedbir konmasını engellemek için kısa sürede diğer üçüncü kişilere sattığını da belirleyen polis ekipleri yaptığı teknik ve fiziki çalışmanın ardından, belirlenen adrese düzenlendiği operasyonda B.K. (25) isimli şahsı gözaltına alındı.


Emniyete götürülen şüphelinin daha öncede buna benzer suçlarda 4 ayır dosyasının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.




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