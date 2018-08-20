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20 Ağustos 2018 15:46

Otomobil takla attı: 1’i çocuk 3 yaralı

Karabük’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı.

Otomobil takla attı: 1’i çocuk 3 yaralı

20 Ağustos 2018 15:46

Kazada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.


Kaza, Eskipazar-Karabük D-755 karayolu Bölge Trafik Müdürlüğü yakınında meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan Zühre Naciye Demiröz (60) idaresindeki 34 YH 0285 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazayı gören bölge trafik ekipleri yardıma koşarak araç içindeki yaralıları dışarı çıkarttı. Kazada sürücü Demiröz, yanında bulunan Nilüfer Yalçıntaş (41) ve Yaren Delfin Altınbaş (10) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.




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