İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobilin çarptığı cip takla attı: 2 yaralı

Karabük’te otomobilin çarptığı cip takla attı, kazada 2 kişi yaralandı.

Karabük'te otomobilin çarptığı cip takla attı, kazada 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Beşbinevler Mahallesi'nde Seyit Mehmet K. yönetimindeki 42 PF 717 plakalı otomobil, kavşağa yaklaştığında Enver Kaya Bulvarı istikametine seyir halinde olan Emine Y. yönetimindeki 78 DB 950 plakalı ciple çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle cip refüje çarparak takla attı. Kazada sürücüsü Emine Y. (43) ve yanında bulunan Burcu A. (30) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.


Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.