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05 Aralık 2017 10:02

Oturarak Voleybol Metin Türker Türkiye Kupası başladı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından düzenlenen Oturarak Voleybol (Paravolley) Metin Türker Türkiye Kupası, Karabük’te başladı.

Oturarak Voleybol Metin Türker Türkiye Kupası başladı

05 Aralık 2017 10:02


Soğuksu Spor Salonu’nda düzenlenen törenle başlayan ve 3 gün sürecek turnuvada, Oturarak Voleybol 1. Ligi’nde 2016-2017 sezonu finalinde ilk dört sırayı alan Alaplı Alges, Karabük Gençlikspor, Karadeniz Ereğlispor ve Diyarbakır Ortopedik Engelliler ile 2. Lig’i ilk iki sırada tamamlayan Ostimspor ve Gaziantep Bedensel Engelliler mücadele edecek.


Düzenlenen törenin açılışında konuşan Karabük Valisi Kemal Çeber, "Engellilerin her türlü haklardan yararlanması ve her alanda bizlerle beraber olabilmeniz için elimizden ne geliyorsa yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Burada hepiniz bizim için birincisiniz. Turnuvaya katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum." dedi.


Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu As Başkanı Taner Canyurt ise, “Sizler birçok engelleri aşarak buraya geldiniz. Bu turnuvada herhangi bir takım birinci ikinci olabilir ama sizler bizlerin gönüllerinde her zaman şampiyonsunuz. Oturarak Voleybol Türkiye’de yeni bir spor dalı ve Karabük’te takımlarımız Türkiye Liglerinde dereceler elde ederek, oturarak voleybol milli takımına sporcular gönderdi. Bu turnuvayı Metin Türker adına düzenlendik ve onu da buradan saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.




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