Öz, “Fen lisesi ayarında, meslek lisesi açacağız”

Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, inşaatı devam eden İmam Hatip Lisesinde inşaatında incelemelerde bulundu.

Başkan Öz, Karabük Yenişehir Mahallesinde yapımı devam İmam Hatip Lisesi inşaatındaki çalışmaları yerinden inceledi. Karabük Üniversitesi’nin bir çok idari kısmının, eğitim fakültelerinin ve laboratuvarlarının KARDEMİR tarafından yapıldığını belirten ÖZ, “2017 yılı nisan ayında Karabük’te İmam Hatip Lisesi’ne ihtiyaç bulunmuş ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde burada 32 derslik İmam Hatip Lisesi planlamıştır. Planlama süreci içerisinde her türlü sosyal donatılı alanları olan ve pansiyonlu İmam Hatip Lisesi’nin 2018-2019 yılı eğitim ve öğretim yılına yetişmesi için çalışmalarımızı hızlandırdık. Ağustos ayı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı’na Okulu bitirmiş ve teslim etmiş olacağız” dedi.

KARDEMİR’in her geçen gün karlı hale gelmesi beraber sosyal sorumluluk projelerini faaliyete geçirmesi noktasında yönetim kurulunca karar aldıklarını söyleyen Öz, ilk olarak Mühendisler Kulübü’nün restorasyon çalışması yapacaklarını ve orayı Demir Çelik Müzesi olarak kullanıma açacaklarını, geri kalan kısmını da sosyal tesis olarak kullanıma açacaklarını belirtti.

“Fen lisesi ayarında, meslek lisesi açacağız”

Türkiye’nin ara eleman yetiştirme konusunda büyük sıkıntılar yaşadığını ifade eden Öz şunları söyledi: “Meslek liselerindeki sayının fazlalığı eğitim kalitesi hep tartışmalı hale gelmiş durumda. Geçtiğimiz aylarda yönetim kurulunda Kardemir Teknolojileri Kültür Eğitim Vakfı diye bir vakıf kurduk. Bu vakfın ilk icraatlarından bir tanesi de Endüstri Meslek Lisesi açmak. inşallah Fen Lisesi ayarında bir eğitim kalitesi olacak. Burada gayemiz bu liseyi bitiren öğrencilerin Türkiye’nin en iyi üniversitelerini kazanacak şekilde yetiştireceğiz. Üniversiteyi kazanamayan öğrencilerimize de Türkiye’nin birçok demir çelik fabrikaları da aranan insan olacaklarına inanıyoruz. Demir çelik sektöründe Türkiye’nin bütün fabrikalarında entegreleri ar-ge çalışmalarına çalışmalarında hizmet edecek Meslek Lisesi’ni yapacağız.”