(Özel) Alkollü ve ehliyetsiz sürücü trafikte terör estirdi

Karabük'te trafik polislerin uygulamasından durmayarak kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü polislere adeta terör estirdi. Yaşanan kovalamaca soncunda polis otolarına çarparak duran sürücü ve yanındaki arkadaşı 108 promil alkollü çıktı.

Olay gece yarası Karabük'te yaşandı. Merkeze bağlı 100. Yıl Mahallesinde uygulama yapan ekipler 78 SK 586 plakalı bir otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü hızla ara sokaklardan kaçmaya başladı. Film gibi yaşanan kovalamacada polisleri sıkıştırarak çarparak yoluna devam eden sürücü yaklaşık 5 kilometrelik kovalama sonunda 5000 evler mahalle girişi kavşağında üçüncü kez çarparak durdu. Polis ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü Kemal B (25) ve yanındaki arkadaşı Ercan T. (24) gözaltına alınarak Şehit Mehmet Esen Polis Karakoluna getirildi.

Burada yapılan alkol tespitinde sürücü ve yanındaki arkadaşının ise 108 promil alkollü olduğu belirlenirken, aracın ise yanında çalıştığı arkadaşına ait olduğu belirlendi.

Öte yandan ekipler otomobilde geniş kapsamlı arama yaparken, araç içinde çok sayıda boş alkol şişesi buldu.

Yaşanan kovalamaca sonrası kendisine çarparak yoldan atan alkollü sürücü ile karakol bahçesinde karşılaşan trafik polisi Ahmet Yarar, alkollü sürücüye sitem ederek, “ Yoldan atıyordun. Ölsek eline ne geçecek. Devletin polisiyiz. Biz senin ailenin, senin ve herkes için görev yapıyorum. Ben kanala düşsem ölsem ne olacak?. Nasıl bir vicdan bu” diyerek tepkisini ortaya koydu.

“Özür diledi”

Trafik polisinin kendisine sarf ettiği sözler üzerine ehliyetsiz ve alkollü sürücü Kemal B. ise “Kusura bakmayın abi özür dilerim. Bu ders oldu. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Bir daha yapmam. Cezası neyse ödeyeceğim abi” dedi.

Alkollü sürücünün Atatürk büstünde yazan “Herkesin polisi kendi vicdanıdır” yazılı yazı yönünde beklemesi dikkat çekti.