Elektrikli aracı kullanılamaz hale gelen kadın, aracı tamir oluncaya kadar tekerlekli sandalye ile ulaşımını sağlayacak.

Kaza, geçen 6 Mayıs günü Karabük - Safranbolu karayolu Namal kavşağında kaza meydana geldi. İddiaya göre, yeşil ışık yandıktan sonra kavşaktan karşı şeride geçmeye çalışan Dilek Arı’nın kullandığı elektrikli engelli araca, Safranbolu istikametinden gelen ve kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Kutay Yenidoğan yönetimindeki 78 SU 036 plakalı otomobil çarptı. Kazada talihsiz kadın şans eseri otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Müzik dinlerken kazayı fark etmedi

Arı, çarpmanın etkisiyle engelli aracından yola fırladı. Bu sırada araç içinde yüksek sesle müzik dinleyen sürücü, engelli kadının kendine çarptığını fark etmeyerek yoluna devam etti. Ambulansa konulan engelli sürücü Arı, daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın şokunu atlattıktan sonra İHA’ya açıklamalarda bulunan Dilek Arı, kazadan sonra maddi hasara uğrayan aracının tamir edileceği güne kadar tekerlekli sandalye ile ulaşımını sağlayacak. Tekerlekli sandalye ile üye olduğu derneğe giderek vakit geçiren Arı, o anları anlattı.

Dilek Arı, kendisinin ışık ihlali yapmadığını ve bu iddiaların tam aksinin yaşandığını belirterek olayı şu ifadelerle anlattı:

“Babam rahatsızdı, hastane dönüşü kavşağının oradan çevre yola girerek beklemeye başladım. Bize kırmızı yanıyordu. Sonra ışıklar değişmeye başladı. Safranbolu istikametinden gelen tarafa sarı yandı, bizim tarafımızda yeşil ışık yandığından ben hareket ettim. Kırmızı ışıkta sarı bir aracın bana vurduğunu fark ettim. Sadece diyebildiğim ‘bu nereden çıktı’ oldu. Diğer araçların hepsi duruyordu. Kendi istikametindeki trafik ışıklarını ihlal ederek bana vurdu. Vurduktan sonra basında, araca benim vurduğum yazılıydı. Işık ihlalini yapan ben değilim. Çünkü benim kullandığım elektrikli bir araç. Ben o araca çarpmadım, o araç bana çarptı.”

Karabük Sakatlar Derneği Başkanı Muhittin Yılmaz, sürücülerin yayalara ve engellilere dikkat etmesini, kurallara uymalarını istediğini belirterek, "Birçok engelli arkadaşımız trafik kazası sonucu ya hayatını kaybetmekte veya sakat kalmakta. Kimsenin sakat kalmasını istemeyiz. Biz zaten hayatın zor olduğunu biliyoruz” diye konuştu.