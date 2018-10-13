(Özel Haber) İki asırlık çivisiz cami restore edilmeyi bekliyor

Karabük'ün Yenice ilçesinde yapımında çivi kullanılmayan ve 200 yıllık olduğu belirtilen Yirmibeşoğlu Camii, restore edilmeyi bekliyor.

Yenice ilçesine bağlı Yirmibeşoğlu köyünde bulunan ve ilk adı Cuma Camii olan, daha sonra Yirmibeşoğlu olarak değiştirilen çivisiz ahşap cami yıkılmaya yüz tuttu. Yaklaşık 200 yıllık olduğu belirtilen caminin yapımında meşe ağacı kullanıldığı belirlendi. Bölgede yaşayan vatandaşlar, 1991 ile 1998 yıllarında bölgede yaşanan büyük sellere rağmen ayakta kalmayı başaran çivisiz caminin yeniden restore edilerek faaliyete geçmesini istiyor.

Köy sakinlerinden Ersin İncebacak, Yirmibeşoğlu Camii'nin ilk adının Cuma Camii olduğunu belirterek, “Yapılış tarihi tam olarak muammaya kalsa da üzerinde Osmanlıca yazıya bakıldığında 1911 başlangıç, 1918 bitiş olarak yazıyor. Tarihe baktığımızda yüzyıllık ama bunun 200-230 yıllık olduğu söyleniyor. Yaşantıya baktığımızda 5 tane köy var etrafımızda. Dedelerimiz veya dedelerimizin babası, herkes buraya cuma ve teravih namazına geliyormuş” dedi.

Cami içerisine bakıldığında keser ve testere kullanıldığını ifade eden İncebacak, “Bıçkı dediğimiz aletin daha eskisi olan harhar denilen makine kullanılmış. Baştan aşağı insan emeği ile yapılmış. Günümüz cihazına ait bir şey yok. Sadece çatılar köylülerimiz tarafından sonradan da yapılmış. Onun haricinde baktığımızda çok eski. Bayağı bir eski camimiz. Ahşaplar, keresteler kendilerini gösteriyor. Meşe ağacı kullanılmış caminin yapımında ve halen ayakta duruyor. Tarihe yenik düşmemek için kendi başına mücadele verdiği gibi iki defa tarihinde sel gördü. 1991-1998 sellerini gördü, caminin 1. katına kadar su basmasına rağmen ahşap olmasına rağmen sele kendini düşürmedi. O yüzden yardım bekliyoruz, tekrardan gündeme alınsın. 10 yıl önce çalışma başlattılar ama hiç gelen olmadı” diye konuştu.

“Tarihi miras ayakta dursun”

“Baktığımız zaman camimiz çok eski, biz buranın tadilat edilmesini istiyoruz” diyen İncebacak şunları söyledi:

“Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan, Karabük Turizm İl Müdürlüğümüzden buranın restore edilmesini istiyoruz. Çünkü dedelerimizin çok emeği var burada. Babamın bana söylediğinde gaz lambası dahi yokken dedelerimiz buraya çıra ile gelirmiş namaz kılmaya. Bizde torunları olarak bu caminin tekrar ayakta durmasını istiyoruz. Etrafında mezarlık var, bayramlarda ziyaretlere gelen vatandaşların camide tekrar namaz kılmasını istiyoruz. Hem tarihe ışık tutması açısından hem de tarihi miras ayakta dursun, torunlarımız da görebilsin diye devletimizden ve bakanlıklarımızdan buranın restore edilip tekrar hizmete sunulmasını istiyoruz.”

İncebacak, ahşap çivisiz caminin arka tarafında yapılan kazı ile ilgili ise bilgisi olmadığını ve tarihi bir cami olduğu için vatandaşlar tarafından kazılmış olabileceğini ifade etti.