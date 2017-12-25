(Özel Haber)- Karabükspor’da hakem tepkisi

haftasında sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Meler’e tepki gösterdi.

Gölbek, İHA’ya yaptığı açıklamada, Kardemir Karabükspor’un şuanda özellikle hakem camiası tarafından pekiyi durumda olmadığını söyleyerek, “Bunu uzun vadeli bir ağlama vesilesi yaparak, Karabükspor’un mağduriyetini dile getirmenin yanında Karabükspor’un haksızlığa uğradı yönünde bir serzeniş olarak dile getiriyorum” dedi.

Gölbek, takıma bazı operasyonlar yaparak, futbolcular üzerinde dış etkileri tamamen kestiklerini kaydederek, “ Telefonlarla takım yapma olayını kestik. Bazı oyunculara oynayın oynamayın diye takımı telkin ve tavsiyelere tamamen kapattık. Buda hem futbolcular üzerinde olumlu etki yaptı, hem de oynadığımız futbola derinlik kazandırdı. Özellikle teknik direktörlük görevine getirdiğimiz Levent Açıkgöz hocamız da bu noktada yönetime yardımcı oluyor ve futbol takımının performansını ciddi bir şekilde yükseltti. Ancak saha dışlı olaylar noktasında Kardemir Karabükspor şuanda özellikle hakem camiası tarafından pekiyi durumda değil. Trabzon maçında da bunu gördük. Faul yapılarak, itilerek, kakılarak futbolcumuzdan alınan bir topla gol yedik. Hakemde tribündeki seyirciler gibi bunu seyretti ve faul vermedi. Bunu uzun vadeli bir ağlama vesilesi yaparak, Karabükspor’un mağduriyetini dile getirmenin yanında Karabükspor’un haksızlığa uğradı yönünde bir serzeniş olarak dile getiriyorum.” dedi.

“ Bazı futbolcularla yollarımızı ayırıyoruz”

Gerekli maddi desteği bulurlarsa Karabükspor’un çok daha iyi yerlere gelebileceğini ifade eden Gölbek, “ Ancak görünen tarafıyla başkanımız Ziya Ünsal’a sen başkanlığı devam et noktasında ikna ederek, maddi konuları düşünme, maddi kaynak temin ederiz diyen çevreler şuan ortada görünmüyorlar. Maddi destek konusunda ciddi bir sıkıntımız var. Bu sıkıntı devam ediyor. Bu maliyetleri düşürme noktasında aldığımız önlemlerde var. Bazı futbolcularla yollarımızı ayırıyoruz. Futbolcunun geleceğe dönük 500 alacağı varsa bunu 150 -200’e ikna edip onu da aylara bölüp gönderiyoruz. Ancak hakemler noktasında yakınmamız var. Pazar günü bu Trabzon maçında görüldü. Emeği gasp etmemek lazım. Herkesin hakkını vererek maç yönetilmesi lazım. Maalesef bu yapılmadı”

Yönetimin üzerinde ibra edilememiş yönetim kurulu için bir hukuksal girişim başlatılması yönünde bir baskı olduğunu da anlatan Ahmet Gölbek, “ İnsanlar şunu bilsinler, Karabükspor üzerindeki hassasiyetlerinden dolayı, ibra edilmemiş yönetime neden hesap sorulmuyor gibi bir algı var. Bu algı çok doğru değil. Olaylar şuan hukuka aktarılmış durumda” diye konuştu.

“Elimizde 9-10 oyuncu kaldı”

Ellerinde şuan 9-10 tane oyuncu kaldığının da altını çizen Gölbek, şunları söyledi:

“ Transfer yapmak zorundayız. Parasını alamayan bazı oyunculara başka yerlerden talep var gitmeyi düşünüyorlar. Bizim o paraları verme şansımız yok. Transfer noktasında bedava alabileceğimiz yada bize Karabükspor olarak destek vermesini umduğumuz insanlardan kiralık olan bazı oyuncular noktasında temasımız var. Birkaç oyuncuya talip var onlarda gitmek istiyor. Bizde kendilerini ikna etmek için çaba gösteriyoruz. Ekonomik durumda fevkalade rahatsızız. Karabükspor’a umulan destekler verilemezse bu durumun üstesinden gelmemiz zor. Hatta ilerleyen günlerde bu yönetiminde bazı yerlerden izin istemesi gündeme gelebilir. Onu da kimse göz ardı etmesin”