(Özel haber) Tekerlekli Sandalye Milli Takım Başantrenörü Can Aksu:

Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası’nda mücadele eden A Milli Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Büyük Britanya’yı 76-69 yenerek namağlup Avrupa şampiyonu oldu.

İspanya’nın Tenerife kentinde düzenlenen Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde Türkiye, Büyük Britanya’yı 76-69 mağlup ederek şampiyonluk kupasını aldı. Başantrenör Can Aksu, Avrupa Şampiyonasında daha önce 3 kez kaybettiklerini ancak bu kez başardıklarını söyledi.

A Milli Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı başantrenörü ve aynı zamanda Kardemir Karabükspor Bedensel Engelliler Basketbol Antrenörü olan Can Aksu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Şampiyonaya takım olarak inanmış bir şekilde geldiklerini belirterek, "Cesur yürekli bu çocuklar bu turnuvadan şampiyon olarak dönmek için inandı. Bu kapsamda grubumuzda çıktığımız bütün maçları kazanarak nağmalup olarak finale çıktık. Finalde ise oyuncularım maçı başından sona önde getirmeyi başardı. Bitime 2-3 dakika kala fark ikiye kadar düşse de son ana kadar yüreklerini ortaya koyan bu çocuklar maçı bırakmayarak mutlu sona ulaştı ve başardık" dedi.

Aksu, Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası sonrası kendisini bizzat arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’a da teşekkür eden Aksu, "Bizlere inanan, güvenen başta Cumhurbaşkanımız ve Spor Bakanımız olmak üzere gönülden desteklerini aldığım tüm Türkiye’ye teşekkür ediyorum. Elde ettiğimiz bu şampiyonluğu şehitlerimize, gazilerimize tüm Türk halkına hediyemiz olsun" ifadelerinde bulundu.