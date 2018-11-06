Özel MEDİKAR Hastanesi'nden Yeniceliler derneğine indirim

Yeniceliler Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Murat Çorbacı ve Medikar Hastanesi Kurumsal İlişkiler Müdürü Fehmi Ramazanoğlu tarafından imzalanan protokol kapsamında dernek üyelerine ayakta tedavi hizmetlerinde yüzde 15, yataklı tedavi hizmetlerinde ise yüzde 10 indirim uygulanacak.

Protokol imzası sonrası açıklamalarda bulunan dernek başkanı Murat Çorbacı, anlaşmnın üyelerin yanı sıra eş ve çocuklarını kapsadığını belirterek, “ Derneğimize üye yaklaşık 400 kişi ve onların birinci derece yakınlarını kapsayan protokol ile ayakta tedavide yüzde 15, yataklı tedavilerde ise yüzde 10 indirim anlaşması yaptık. Diğer yandan üyelerimize hayatın diğer alanlarında da kolaylık ve indirim sağlamak adına bir dizi daha çalışmalarımız olacak.