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22 Aralık 2016 19:20

Pizza dağıtıcısı ölümden kıl payı kurtuldu

Pizza dağıtıcısı ölümden kıl payı kurtuldu

22 Aralık 2016 19:20

Karabük’te motosikletle pizza dağıtıcılığı yapan genç otobüs ve taksinin arasından geçmeye çalıştığı sırada her iki araca çarparak ölümden kıl payı kurtuldu.
Kaza, Kardemir kavşağında meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan ve pizza dağıtıcılığı yapan Uğur Göktaş (25) şehir merkezine seyir halinde iken otobüs ve ticari taksinin arasından geçmeye çalıştı. Bu sırada önce otobüse ve ardından ise ticari taksiye çarpan pizza dağıtıcısı genç, yere düşerek araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazayı yaralı olarak atlatan Göktaş, olay yerine gelen 112 ambulansı ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde bir pizza dağıtıcısı önünde seyreden çekiciye çarparak hayatını kaybederken, son günlerde özellikle pizza dağıtıcıların trafikte sıkça kaza yapması dikkat çekti.



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