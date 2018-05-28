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28 Mayıs 2018 15:21

Polat, "Üniversitemiz ülkemize büyük katkılar sağlamaktadır"

Karabük Üniversitesinin 11’inci kuruluş yıl dönümü dolayısı ile Karabük Üniversitesi Rektörü Prof.

Polat,

28 Mayıs 2018 15:21

Dr. Refik Polat, bir mesaj yayımladı.


Rektör Polat, 2007 yılında kurulan Karabük Üniversitesi’nin gün geçtikçe adından söz ettiren ve tercih edilen bir üniversite haline geldiğini belirtti. Karabük Üniversitesi’nin 50 binden fazla öğrencisi ile şehir nüfusu oranıyla en fazla öğrenciye sahip üniversite olduğunu ifade eden Polat mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Bununla birlikte Karabük Üniversitesi, 4 bine yakın uluslararası öğrencisi ve yaptığı uluslararası sempozyum ve konferanslarla uluslararası alanda adını günden güne daha fazla duyurmaktadır. Karabük Üniversitesi uzman kadrosu ile pek çok alanda ürettiği bilimsel araştırma projeleri ve akademik çalışmaları ile, ülkemizde ve dünyada saygın bilimsel yayınlarda yerini alarak, şehrimize ve ülkemize büyük katkılar sağlamaktadır. Bölgemizin kalkınmasında önemli görevler üstlenen ve yapılan bilimsel çalışmalarla ülkemizin hedeflerine ulaşmasına katkılar sunan Üniversitemizin kuruluşunun 11. yılını ve İstanbul’un Fethi’nin 565. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, Karabük Üniversitesinin bugünlere gelmesinde büyük katkıları olan kıymetli mesai arkadaşlarıma, Üniversitemizin akademik ve idari personeline, yöneticilerine, kamu kurum ve kuruluşu temsilcilerine, sivil toplum örgütlerine, kıymetli Karabük’lülere, sanayicilerimize, üniversitenin gelişmesi ve kalkınması için her ne şekilde olursa olsun katkı sunan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”




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