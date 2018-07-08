Polis elektriği kesip, kumar oynayanların oyununu bozdu

Karabük Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 100. Yıl Mahallesi’nde bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Ekipler, kumar oynanan evin balkonunda gözcüler olduğunu fark edince gizlice eve girdi. Polis, binanın elektriklerini keserek evde bulunan şüphelilerin dışarı çıkmasını sağladı. Şalteri kontrol etmek isteyen şüphelilerin dışarıya çıkmaları sağlanınca ekipler operasyonu başlattı. Dışarıya çıkan şüpheliler kıskıvrak yakalanarak etkisiz hale getirildi. Evin iki ayrı odasında birer masa bulunduğu ve toplam 8 kişinin kumar oynadığı tespit edildi.

Operasyonda K.U. (64), Z.K. (36), Ö.İ. (75), A.G. (51), C.C. (45), Y.A. (35), İ.S.Ü. (46) ve S.A.’nın (37) kumar oynadığı belirlenirken, kumar oynamayan ancak ikamette bulunan F.Ü.’nün (29) ise ’kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçundan aranması olduğu tespit edildi. Kumar oynayan şahısların ’Poker’ oyunu oynadıkları, masa üzerindeki konken taşlarını ‘Poker pulu’ olarak kullandıkları, bu taşların her elde maddi değer (para) olarak oyuncular tarafından ortaya konulduğu, eli kazananın ortadaki taşları maddi değer olarak diğerlerinden aldığı ve bu şekilde kumar oynadıkları tespit edildi. Ekipler ayrıca masaların üzerinde toplam 980 lira para, 37 adet poker pulu ve iskambil kağıdı destesine de el koydu.

Evin diğer bölümlerinde yapılan aramalarda ise 12’li paketler halinde 12 kutu iskambil kağıdı, 11 deste iskambil kağıdı, 10 deste 106’lık iskambil kağıdı, plastik 4 adet kutu içerisinde iskambil kağıtları tespit edilerek el konuldu.

Şüphelilerden İ.S.Ü.’nün evde kumar organizasyonu yaptığı daireyi arkadaşından kiraladığı kumar oynayanları ad telefonla arayarak organizasyon yaptığı ortaya çıktı. Kumar oynayan şüphelilere Kabahatler Kanununca 259’ar lira idari para cezası uygulandı. Kumar organizasyonu yapan İ.S.Ü. ise ise ’kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçundan adliyeye sevk edildi.

Öte yandan aranması olan F.Ü. de ekiplerce adliyeye sevk edildi.