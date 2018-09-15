Polisi görünce uyuşturucu maddeyi yere attı

Karabük'te polisin şüphelendiği bir şahıs, yanında bulunan uyuşturucu maddeyi yere atarak dağıtmaya çalıştığı sırada polisin dikkatinden kaçamadı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde sokak satıcılarına ve sokakların uyuşturucudan temizlenmesine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'nde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, K.D. isimli şahıs uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan gözaltına alındı. Şüphelinin polis ekiplerini gördüğü sırada oturduğu bankın üzerinde bulunan kağıt parçası üzerindeki maddeyi yere atıp ve maddeyi ayağıyla dağıtması narkotik görevlilerince engellenirken, yapılan üst aramasında 20,5 gram bonzai adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Ayrıca iki hafta önce düzenlenen operasyonda şahsın üzerinden uyuşturucu maddesi olan bonzai ve esrar ele geçirildiği öğrenildi.